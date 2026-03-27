Πρωτοσέλιδο στην πορτογαλική Record ο Φώτης Ιωαννίδης: «Σε οριακή κατάσταση»

Ο Φώτης Ιωαννίδης εξακολουθεί να δίνει «μάχη» για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα του League Cup απέναντι στη Βιτόρια Γκιμαράες τον περασμένο Ιανουάριο. Το πρόβλημα εντοπίζεται στους πλάγιους συνδέσμους του αριστερού γονάτου και έχει επηρεάσει σημαντικά τη φυσική του κατάσταση. Επέστρεψε προσωρινά στη δράση τον Φεβρουάριο σε αγώνα πρωταθλήματος όμως δεν κατάφερε να επανέλθει πλήρως και έμεινε ξανά εκτός.



Η πορτογαλική Record αναδεικνύει το ζήτημα στο σημερινό (27/3) πρωτοσέλιδό της, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση: «Ιωαννίδης σε οριακή κατάσταση», υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της αποθεραπείας του.



Υπενθυμίζεται ότι πριν από την αναμέτρηση με την Αλβέρκα για το πρωτάθλημα, ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρούι Μπόρζες, είχε ερωτηθεί για την πορεία της αποκατάστασης του διεθνή επιθετικού,τονίζοντας πως δεν τον υπολογίζει για άμεση επιστροφή.

