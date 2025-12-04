Ανοιχτό το ενδεχόμενο για Ιωαννίδη: Τι είπε ο Μπόρζες πριν το ντέρμπι με τη Μπενφίκα του Παυλίδη

Το μεγάλο παιχνίδι στο «Ντα Λουζ» κόντρα στην Μπενφίκα πλησιάζει και το ερώτημα που απασχολεί τους φίλους της Σπόρτινγκ είναι αν θα βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης στη διάθεση του προπονητή του. Ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του, μετά τον τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο ματς με τη Σάντα Κλάρα στις Αζόρες στις 8/11, που τον οδήγησε πίσω στη Λισαβόνα με πατερίτσες και εκτίμηση αποθεραπείας 4-6 εβδομάδων.



Αν και τα αρχικά δεδομένα έδειχναν ότι το ντέρμπι της 5ης Δεκεμβρίου με τη Μπενφίκα θα τον έβρισκε εκτός δράσης, ο Ρουί Μπόρζες άφησε μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας. Μιλώντας για την κατάσταση του παίκτη του, ο τεχνικός της Σπόρτινγκ τόνισε πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. «Ο Ιωαννίδης παραμένει αμφίβολος. Μπορεί να είναι στην αποστολή, μπορεί και όχι», ανέφερε, δείχνοντας ότι η τελική απόφαση θα παρθεί πολύ κοντά στη σέντρα (5/12,22:15) .



Για τη Σπόρτινγκ, η πιθανή παρουσία του Ιωαννίδη έχει μεγάλη σημασία, καθώς ο Έλληνας φορ είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό πριν τον τραυματισμό του και προσφέρει χαρακτηριστικά που λείπουν από τη γραμμή κρούσης. Από την άλλη, το πιθανό «ελληνικό» match-up με τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Βαγγέλη Παυλίδη της Μπενφίκα δίνει μια επιπλέον διάσταση στο ντέρμπι.

Έτσι, το ενδιαφέρον μένει στραμμένο τόσο στη μάχη κορυφής όσο και στην πιθανότητα να δούμε δύο Έλληνες φορ να συναντιούνται ως αντίπαλοι σε ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της Πορτογαλίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της Σπόρτινγκ:

«Ο Ιωαννίδης παραμένει ακόμη αμφίβολος. Δεν ξέρω αν θα συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, αλλά και να μην συμβεί. Όσον αφορά το άλλο ερώτημα, θεωρώ πως το αποτέλεσμα δεν θα κρίνει σε καμία περίπτωση την τελική έκβαση του πρωταθλήματος. Πρόκειται για ένα μεγάλο παιχνίδι. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα, ότι μπορεί οι δύο ομάδες να βρεθούν στο -6 αν κερδίσει η Πόρτο κτλ. Όμως και πέρσι είχαμε μεγάλη διαφορά βαθμών και στη συνέχεια χάσαμε σημαντικό έδαφος. Με βάση το πόσα ματς απομένουν – και είναι πολλά ακόμη – αυτό το αποτέλεσμα δεν καθορίζει σε καμία περίπτωση το φινάλε του πρωταθλήματος».