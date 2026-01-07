Τραυματίστηκε ο Ιωαννίδης - Τρομερός αποκλεισμός για τη Σπόρτινγκ με 2 γκολ στις καθυστερήσεις (vid)

Σοκαριστικός αποκλεισιμός για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη. Η ομάδα του Ρουί Μπόρζες ηττήθηκε (2-1) από τη Γκιμαράες και αποχαιρέτησε το League Cup Πορτογαλίας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε βασικός, όμως αποχώρησε τραυματίας στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο 25χρονος διεθνής αισθάνθηκε ενοχλήσεις και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έκρινε πως δε μπορούσε να συνεχίσει, με τον Άλισον Σάντος να τον αντικαθιστά.

Η Γκιμαράες «σόκαρε» τη Σπόρτινγκ με 2 γκολ στις καθυστερήσεις

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα με γκολ του Σουάρεζ (13'), έπειτα από ασίστ του Τρινκάο. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τους γηπεδούχους του Μπόρζες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν κάποια τελική ευκαιρία.

Η Γκιμαράες, η οποία είχε σε εκπληκτική ημέρα τον Εντόι, που πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή (78') και σκόραρε δύο φορές στις καθυστερήσεις. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός αρχικά ισοφάρισε (90+2') και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους φιλοξενούμενους, σκοράροντας στο 90+11'.

Οι οπαδοί της Γκιμαράες πανηγύρισαν έντονα τα γκολ του Εντόι, αφού η ομάδά τους προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του League Cup Πορτογαλίας.