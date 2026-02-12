Ο λόγος που κορυφαίες ομάδες πληρώνουν πρόστιμο για να έχουν προπονητή στον πάγκο

Στον σύγχρονο κόσμο του ποδοσφαίρου, η στρατηγική οξυδέρκεια και η ικανότητα διαχείρισης αποδυτηρίων συχνά τρέχουν με ταχύτητες που η γραφειοκρατία των ομοσπονδιών αδυνατεί να ακολουθήσει.

Το πρόσφατο παράδειγμα της Μονακό και του Σεμπαστιάν Ποκονιόλι αναδεικνύει μια παράδοξη πραγματικότητα. Οι ομάδες προτιμούν να επιβαρύνονται με βαριά προστίματα παρά να αποχωριστούν τον εκλεκτό τους από τον πάγκο. Σύμφωνα με τη γαλλική L’Equipe, οι Μονεγάσκοι καλούνται να καταβάλλουν 25.000 ευρώ σε κάθε αγώνα της Ligue 1 ή του Κυπέλλου Γαλλίας, καθώς ο Ποκονιόλι δεν κατέχει ακόμα το απαραίτητο δίπλωμα BEPF (Professional Football Coach Certificate) ή κάποιο ισότιμο ξένο τίτλο που απαιτείται για το κορυφαίο επίπεδο.

Όταν το ταλέντο υπερτερεί του διπλώματος - Οι άλλες περιπτώσεις

Αυτή η «επένδυση στην άγνοια των κανονισμών» δεν είναι πρωτοφανής, με την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων ετών. Όταν η Σπόρτινγκ αποφάσισε να εμπιστευτεί τον Αμορίμ το 2020, πλήρωσε όχι μόνο τη ρήτρα αποδέσμευσής του από την Μπράγκα, αλλά και σειρά προστίμων, καθώς ο νεαρός τεχνικός δεν διέθετε το απαιτούμενο επίπεδο διπλώματος της UEFA. Η δικαίωση ήρθε μέσα από τα αποτελέσματα, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι για ορισμένους συλλόγους, η οικονομική ποινή είναι ένα αναγκαίο κακό μπροστά στην ποδοσφαιρική εξέλιξη.

⚽️🧠Ruben Amorim stirred controversy when he signed for Sporting CP with only a UEFA B license. Fast forward, he succeeded all the way to managing Manchester United. Today, even mid-level club roles require UEFA A/Pro. Just think of the talent football is missing out on, with… https://t.co/LNykeieed4 — ⚽️Pedro Mendonça🧠 (@PedMenCoach) November 1, 2024

Παρόμοια μονοπάτια βάδισε και ο Γουίλ Στιλ κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρεμς. Ο νεαρός προπονητής, που έγινε παγκοσμίως γνωστός για την άνοδό του μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Football Manager, ανάγκαζε τη γαλλική ομάδα να πληρώνει περίπου 22.000 ευρώ ανά παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ρεμς παρέμεινε αήττητη για 18 συνεχόμενους αγώνες υπό τις οδηγίες του, καθιστώντας το συνολικό κόστος των προστίμων που ξεπέρασε τις 400.000 ευρώ μια από τις πιο επιτυχημένες «μεταγραφές» στην ιστορία του κλαμπ.

Οι περιπτώσεις αυτές υπογραμμίζουν το χάσμα μεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης και της πρακτικής ικανότητας, θυμίζοντας πως στο ποδόσφαιρο, το αποτέλεσμα στο χορτάρι έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.