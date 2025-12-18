Ο Πογκμπά δέχτηκε επίθεση από φιλοζωική οργάνωση επειδή επένδυσε σε καμηλοδρομίες

Η τελευταία επιχειρηματική κίνηση του Πολ Πογκμπά προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με τον Γάλλο σταρ να βρίσκεται στο στόχαστρο φιλοζωικής οργάνωσης, λίγους μόλις μήνες μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Πογκμπά πάνω που είναι έτοιμος να αφήσει πίσω μια από τι δυσκολότερες περιόδους της καριέρας του, και να ξεκινήσει από το μηδεν με την Μονακό, μια επιλογή του εκτός γηπέδων τον έφερε ξανά στο επίκεντρο – και όχι για αγωνιστικούς λόγους. Ο σταρ της Μονακό αποφάσισε να επενδύσει στον χώρο των αγώνων καμήλας, καθώς απέκτησε μετοχικό ρόλο και θέση πρεσβευτή στην ομάδα Al-Haboob. Βέβαια με αυτή του την απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), η οποία εξαπέλυσε δημόσια επίθεση εναντίον του.

Η PETA σε επιστολή της κατηγορεί τον Πογκμπά ότι συνδέει το όνομά του με μια δραστηριότητα που, όπως υποστηρίζει, βασίζεται στην εκμετάλλευση ζώων. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για σκληρές πρακτικές εκπαίδευσης, τραυματισμούς, αφυδάτωση και έντονο στρες, ενώ επισημαίνεται πως οι καμήλες απομακρύνονται από τις μητέρες τους σε πολύ μικρή ηλικία. Αίσθηση προκάλεσε το σημείο της επιστολής οπού η φιλοζωική οργάνωση πρότεινε στον Γάλλο σταρ να αφήσει τις καμηλοδρομίες και να στραφεί στο… hobby horsing, ένα «άθλημα», όπου οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ξύλινα ομοιώματα αλόγων, χωρίς την εμπλοκή πραγματικών ζώων, καθώς ανέφερε πως είναι «Θεαματικό, δημιουργικό και χωρίς καμήλες ή άλογα».

Ο Πογκμπά μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στις αντιδράσεις και την PETA. Σε παλαιότερες δηλώσεις του, πάντως, είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για το άθλημα των αγώνων καμήλας, υποστηρίζοντας ότι ενσαρκώνει αξίες όπως η πειθαρχία, η αφοσίωση και το ομαδικό πνεύμα. Μάλιστα, είχε αναφέρει πως κάποια στιγμή θα ήθελε να αποκτήσει την ακριβότερη καμήλα στον κόσμο!