Πρωτοφανές: Ο Πογκμπά επένδυσε σε ομάδα αγώνων ταχύτητας με... καμήλες

Ένα νέο επεισόδιο στην πολυτάραχη και συνάμα πλουσιοπάροχη ζωή του Πολ Πογκμπά αναμένεται να ξεκινήσει. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γαλλίας το 2018 αποφάσισε να επενδύσει σε ομάδα αγώνων ταχύτητας με καμήλες στη Σαουδική Αραβία.

Ο μέσος της Μονακό έγινε μέτοχος και πρεσβευτής του συλλόγου Αλ Χαμπούμπ, την πρώτη επαγγελματική ομάδα αγώνων ταχύτητας με καμήλες που αγωνίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Κόλπο.

Οι δηλώσεις του Πογκμπά για τη νέα του επένδυση

Ο Πογκμπά, μιλώντας στο BBC, ανέφερε πως: «Έχω παρακολουθήσει αρκετές ώρες με κούρσες στο YouTube και έχω περάσει χρόνο κάνοντας έρευνα στην προσπάθεια να καταλάβω τις τεχνικές και την στρατηγική του παιχνιδιού.

Αυτό που ξεχώρισα είναι το πόση αφοσίωση απαιτείται από τον κάθε ένα που εμπλέκεται. Στο τέλος της ημέρας, είναι άθλημα. Χρειάζεται να έχεις καρδιά, να θυσιάσεις πράγματα και να είσαι ομαδικός».

Οι κούρσες ταχύτητας με καμήλες είναι ένα παραδοσιακό σπορ, ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μέση Ανατολή.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πογκμπά: «Οι άνθρωποι μπορεί να μη το συνειδητοποιούν, όμως ο αθλητισμός πάντα ενώνει με κάποιο τρόπο.

Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε αγώνες ταχύτητας με καμήλες, είτε πυγμαχία, oι θεμελιώδεις βάσεις είναι ίδιες. Χρειάζεtαι αφοσίωση, συγκέντρωση, πειθαρχία και θάρρος. Αυτά είναι που θα σε κάνουν πρωταθλητή στο τέλος της ημέρας».

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Paul Pogba has become the co-owner of Al Habob in Saudi Arabia, joining the world’s first professional camel racing team. 🐪🇸🇦



(📲 IG/paulpogba) pic.twitter.com/vnOuhD9QuD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 10, 2025

Ο Πολ Πογκμπά, ο οποίος έγινε ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στον πλανήτη το 2016, όταν μεταγράφηκε από τη Γιουβέντους στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για περίπου 100 εκατομμύρια λίρες υπογράμμισε σχετικά: «Το να είσαι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής του κόσμου είναι τιμή, όμως συνοδευόταν από τη σκληρή δουλειά, την ευθύνη και την πίεση.

Το να αγοράσω την πιο ακριβή καμήλα του κόσμου θα είναι ένας όμορφος τρόπος να κλείσω αυτόν τον κύκλο. Κάτι ευχάριστο, κάτι ουσιαστικό και κάτι που με συναρπάζει. Ίσως κάποια μέρα το κάνουμε να συμβεί».

Η Αλ Χαμπούμπ και η επιρροή του Πογκμπά στον σύλλογο

Η Αλ Χαμπούμπ, η οποία ιδρύθηκε από τους επιχειρηματίες Ομάρ Αλμαένα και Σαφουάν Μοντίρ, είναι η πρώτη σύγχρονη ομάδα αγώνων ταχύτητας με καμήλες που διαγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο.

«Η εμπλοκή του Πολ (ενν. Πογκμπά) έχει μεταμορφώσει τον σύλλογο», δήλωσε ο Αλμαένα, συμπληρώνοντας: «Η επιρροή του, οι ηγετικές ικανότητές του και το πάθος του για την κουλτούρα αντιπροσωπεύει επακριβώς τις αξίες της Αλ Χαμπούμπ. Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο τις κούρσες. Μοιραζόμαστε μία κληρονομιά που αξίζει παγκόσμια αναγνώριση».

Ο Πογκμπά επιστρέφει στην αγωνιστική δράση

Ή πολυαναμενόμενη επιστροφή του Πολ Πογκμπά στα γήπεδα έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2025, όταν και ο Γάλλος μέσος έκανε την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Κουλιμπαλί στο 85ο λεπτό της εκτός έδρας ήττας (4-1) των Μονεγάσκων εναντίον της Ρεν.

Ο πρωταθλητής Κόσμου με την εθνική Γαλλίας είχε να αγωνιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν είχε συμμετάσχει στον αγώνα της Γιουβέντους εναντίον της Έμπολι, λόγω τιμωρίας για ντόπινγκ. Η αρχική ποινή, που επιβλήθηκε στον μέσο της Μονακό ήταν 4 χρόνια, όμως το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) τη μείωσε σε 18 μήνες.

Ο ίδιος ακόμη ισχυρίζεται πως πρόκειται για λάθος, καθώς όπως τονίζει του δόθηκε ένα συμπλήρωμα στο οποίο δεν γνώριζε πως εμπεριέχοταν παράνομες ουσίες.