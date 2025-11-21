Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την έναρξη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ τον Νοέμβριο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη (27/11) και τη Πορτογαλία στην έδρα της (30/11). Η ΕΟΚ γνωστοποίησε τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα ερχόμενα παιχνίδια, με παρουσία σημαντικών παικτών όπως ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).



Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.

Κώστας Παπανικολάου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Δημήτρης Κατσίβελης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Δημήτρης Μωραΐτης 03/03/1999

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Γιώργος Τσαλμπούρης

Δημήτρης Κακλαμανάκης

Νάσος Μπαζίνας

Δημήτρης Φλιώνης

Αντώνης Καραγιαννίδης

Ναζ Μήτρου – Λονγκ

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ

Nίκος Περσίδης



Νίκος Πλώτας

Νίκος Τουλιάτος