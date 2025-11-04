Τι αναφέρει η ΕΟΚ που ζητάει από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να γίνουν... Μονακό

Η ΕΟΚ σε σχετική ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε το flash.gr, λέγοντας ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει είναι προπονητής της «γαλανόλευκης», τουλάχιστον μέχρι το 2027 και το παγκόσμιο κύπελλο εκείνης της χρονιάς.

Στην σχετική ανακοίνωσή της ευχαρίστησε την Μονακό για την κατανόηση που έδειξε, και που επέτρεψε την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής στα επερχόμενα «παράθυρα», και κάλεσε τις ελληνικές ομάδες, και ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των αγώνων, και να διαθέσουν τους παίκτες τους στην Εθνική ακολουθώντας το παράδειγμα της.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.



Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κυπέλλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.



Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.



H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.



Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών».