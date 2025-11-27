Εθνική Ελλάδας: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης με την Ρουμανία για τα «παράθυρα» της FIBA

Τα πρωταθλήματα ανά την Ευρώπη, όπως φυσικά και η αγωνιστική δράση στην Euroleague σταματούν για ένα διάστημα δέκα ημερών και κάτι, καθώς στο προσκήνιο πλέον θα βρεθούν τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων, στο πλαίσιο των προσπαθειών που θα κάνουν τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα για να πάρουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Η Ελλάδα, θα κληθεί στη Θεσσαλονίκη να περάσει αρχικά από το εμπόδιο της Ρουμανίας.

Πού θα δείτε το Ελλάδα - Ρουμανία

18.30 / Ελλάδα - Ρουμανία / ΕΡΤ2