Τουρκία: Ο Ερντογάν θυμήθηκε ξανά τη «γεωγραφία της καρδιάς του» με αναφορές στη Θεσσαλονίκη

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα τους κόμματος του, ανέδειξε για ακόμη μία φορά το αφήγημα της λεγόμενης «γεωγραφίας της καρδιάς», υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποκοπεί από τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς της με περιοχές πέρα από τα σημερινά σύνορα της χώρας.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι «φυσικά σύνορα μπορεί να τεθούν», ωστόσο «κανείς δεν μπορεί να θέσει όρια στη γεωγραφία της καρδιάς του έθνους».

Για να ενισχύσει αυτή τη θέση, αναφέρθηκε σε παραδοσιακά τραγούδια που μιλούν για την Υεμένη, την Αλγερία, τα Σκόπια, τη Μοναστηρίου, τη Θεσσαλονίκη, τη Μοσούλη και το Κιρκούκ, σημειώνοντας πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι «η μνήμη και η συνείδηση της Τουρκίας εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύγχρονα σύνορα».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως η χώρα «δεν έχει την πολυτέλεια να γυρίζει την πλάτη στην ανθρωπότητα και στις ανθρώπινες αξίες», ενώ έκανε αναφορά στην ιστορική ευθύνη της Τουρκίας όπως, κατά τον ίδιο, αυτή προκύπτει από την οθωμανική και σελτζουκική κληρονομιά.

«Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη καμίας χώρας»

Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι η Τουρκία «δεν έχει βλέψεις στα εδάφη καμίας χώρας» και ότι σέβεται την ανεξαρτησία όλων των κρατών. Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα δεν μπορεί «να ξυπνήσει ένα πρωί σαν να έχει απαλλαγεί από την ιστορική της κληρονομιά, τις σχέσεις και τα αδελφικά δίκαιά της».

Ο Ερντογάν θύμισε επίσης ότι από το 2002, όταν το AKP ανέλαβε την εξουσία, είχε διακηρύξει πως δεν έχει εχθρότητα με καμία χώρα, αλλά θέλει «να ξανασυναντηθεί με αγάπη με τη γεωγραφία της καρδιάς».