Συνάντηση Ερντογάν – Ζελένσκι στην Άγκυρα: Ρόλο ρυθμιστή επιδιώκει ο Τούρκος πρόεδρος

Ρόλο διαμεσολαβητή στο Ουκρανικό επιδιώκει σταθερά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να επικοινωνήσει στη Ρωσία προτάσεις για μόνιμη λύση.



Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησαν σήμερα εκτενείς συνομιλίες στην Άγκυρα, εστιάζοντας τόσο στη διπλωματική προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός όσο και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ερντογάν: «Έτοιμοι να συμβάλλουμε σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε στο προσκήνιο τη «διαδικασία της Κωνσταντινούπολης», μέσω της οποίας είχαν πραγματοποιηθεί απευθείας διαπραγματεύσεις Ρωσίας–Ουκρανίας. Όπως τόνισε, στους τρεις τότε γύρους υπήρξε πρόοδος στα ανθρωπιστικά ζητήματα, ενώ συζητήθηκαν και θέματα κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η διαδικασία πρέπει να επανεκκινηθεί «με ρεαλιστικό και αποτελεσματικό τρόπο», καθώς οι συνέπειες του πολέμου γίνονται ολοένα πιο καταστροφικές, με συνεχείς επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και μεγάλες απώλειες αμάχων.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Άγκυρας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των ΗΠΑ σε μια νέα ειρηνευτική διαδικασία.

Στο οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ότι στόχος παραμένει η αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια, ενώ η Τουρκία επιθυμεί να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μέσω τουρκικών επιχειρηματικών επενδύσεων.

Ζελένσκι: «Δεν υπάρχει εναλλακτική από την ειρήνη – Η Τουρκία παίζει καθοριστικό ρόλο»

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε προσωπικά τον Τούρκο πρόεδρο για «τη σαφή στάση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα» και για την εμπιστοσύνη που έχουν οικοδομήσει οι δύο χώρες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με την αναβάθμιση κοινών προγραμμάτων παραγωγής. Παράλληλα, επεσήμανε πως η τουρκική διπλωματία παραμένει σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας με τη Ρωσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες για την επανέναρξη των ανταλλαγών αιχμαλώτων μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών στρατιωτών, αμάχων, Κριμαίων Τατάρων και απαχθέντων παιδιών. Η Τουρκία, όπως είπε, προσφέρει «πολύ μεγάλη υποστήριξη» στις σχετικές ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.

Στρατηγική συνεργασία και ρόλος στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμη ότι η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συμμετοχή της Τουρκίας, η οποία όπως είπε– αποτελεί βασικό πυλώνα της «συμμαχίας των προθύμων» για την προώθηση σταθερότητας στην περιοχή.

Χωρίς αμερικανική εκπροσώπηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις στις σημερινές συνομιλίες δεν συμμετείχε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κάτι που επιβεβαίωσε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.