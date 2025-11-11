Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην Τουρκία: Σταματήστε τις αγορές ρωσικής ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τις χώρες του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία, προκειμένου έτσι να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, γράφει το πρακτορείο Bloomberg, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο ο Λευκός Οίκος πλέον ασκεί εντεινόμενες πιέσεις ειδικά σε χώρες όπως είναι η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο ανέλαβαν να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, κατά τη συνάντηση που είχαν με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Ουάσιγκτον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν έμφαση στην έκκληση του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, προκειμένου να βοηθήσουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση.



Η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το πρακτορείο Bloomberg. Η Ρωσία είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας, ενώ Μόσχα και Άγκυρα διαπραγματεύονται επί του παρόντος μακροπρόθεσμα συμβόλαια αφού οι υπάρχουσες συμφωνίες πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους.



Η πίεση των ΗΠΑ «θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό πονοκέφαλο» για την Τουρκία, σημειώνουν οι αναλυτές του Bloomberg Economics. «Ωστόσο, χάρη στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, η Αγκυρα φαίνεται να είναι σε θέση να απορροφήσει τον αντίκτυπο».



Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, πριν λίγες ημέρες, επέτρεψε στην Ουγγαρία να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, παρέχοντας έτσι μια σημαντική νίκη στον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν.

