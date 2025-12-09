Τραμπ: «Ισχυρός ηγέτης, φίλος μου και σκληρό καρύδι ο Ερντογάν-Στα δύσκολα μου ζητούν να του μιλήσω»

Το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σήμερα Τρίτη 9/12, εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση για τον Τούρκο ηγέτη, σε νέες δηλώσεις που αναδεικνύουν μια διαφορετική οπτική για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας αλλά Τουρκίας - ΝΑΤΟ.



Όπως είπε ο Τραμπ, «Νομίζω ότι υπάρχουν χώρες που είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι καλό για αυτό το είδος χώρας να βρίσκεται εκεί. Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα αυτού». Παρά τις εντάσεις που συχνά καταγράφονται στα διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ερντογάν «φίλο» του και τόνισε την προσωπική του εμπλοκή στην επίλυση διμερών θεμάτων.



«Όποτε έχουν πρόβλημα με τον Ερντογάν, θέλουν να τον καλέσω επειδή δεν μπορούν να του μιλήσουν. Είναι σκληρό καρύδι. Μου αρέσει πολύ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος ηγέτης έχει δημιουργήσει μια ισχυρή χώρα και στρατό. «Έφτιαξε μια ισχυρή χώρα, έναν ισχυρό στρατό, αλλά δυσκολεύονται να τον αντιμετωπίσουν. Και μου λένε να τον καλέσω, και το κάνω, και πάντα το τακτοποιώ μαζί του. Και πολύ γρήγορα επίσης».



Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Ερντογάν, όπως η αποφυλάκιση ορισμένων κρατουμένων (Αμερικανών πολιτών) που είχαν υποβληθεί σε μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες. «Αφέθηκαν ελεύθεροι κάποιοι που είχαν περάσει από χρόνια δικαστικών διαδικασιών και κρατούνταν. Και είπα, "Πρέπει να τους αφήσετε ελεύθερους", και το έκανε», είπε.



Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι ο Ερντογάν είναι διαφορετικός από πολλούς άλλους ηγέτες, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς σχέσεις με την Τουρκία παρουσιάζουν συχνά προκλήσεις, αλλά κατά την άποψή του οι δυσκολίες αυτές είναι υπερβολικά υπερτονισμένες. «Έχουν προβλήματα μαζί του. Αλλά στην πραγματικότητα, δεν θα έπρεπε», τόνισε.



Οι δηλώσεις του Τραμπ προσφέρουν μια εικόνα για το πώς ο ίδιος αξιολογεί τον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και την προσωπική του σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο, αναδεικνύοντας τόσο την στρατηγική σημασία της χώρας όσο και την εκτίμησή του προς τον Ερντογάν ως ηγέτη.