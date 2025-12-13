Κόσμος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία

Δήλωση-χρησμός από τον Ερντογάν: Η ειρήνη δεν απέχει πολύ

Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ».

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.

