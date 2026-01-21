Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ: Συρία και Γάζα στην ατζέντα, σιγή για τα εξοπλιστικά

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις εξελίξεις στη Συρία να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας σχετικά με τη συνάντηση, οι ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και ότι η ενότητα, η ακεραιότητα και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι σημαντικές για την Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης η καταπολέμηση του ISIS και η κατάσταση των μελών του ISIS στις συριακές φυλακές.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι μια πλήρως ανεπτυγμένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και ειρηνική Συρία θα συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι οι προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα συνεχίζονται και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συντονίζεται με τις ΗΠΑ σε αυτό το θέμα.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν, καταλήγει η ανακοινωση ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ για την πρόσκληση στην Επιτροπή Ειρήνης της Γάζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση της Τουρκικής προεδρίας δεν υπήρξε καμία αναφορά στα εξοπλιστικά και τα F-35.

Τραμπ: «Συμπαθώ πολύ τον Ερντογάν»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας νωρίτερα σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, προανήγγειλε την επικοινωνία που θα είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, τονίζοντας ότι τον συμπαθεί πάρα πολύ.

Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Συρία, Τομ Μπάρακ αναφέρθηκε στην συνεργασία των ΗΠΑ με τις Συριακές δημοκρατικές δυνάμεις όπου ηγούνται οι Κούρδοι της Συρίας.

Ο Αμερικανός πρέσβης σημείωσε πως η συνεργασία της Ουάσιγκτον με τους Κούρδους όσον αφορά την αντιμετώπιση του ISIS είναι ξεπερασμένη, καθώς πλέον υπάρχει το νέο καθεστώς της Δαμασκού που είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση των τζιχαντιστών.