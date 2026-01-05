Ερντογάν στο Bloomberg: «Κρίσιμη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ η επιστροφή της Τουρκίας στα F-35»

Ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg, σημείωσε ότι έθεσε προσωπικά το ζήτημα των F-35 κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, λέγοντας: « Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

«Με την επιστροφή του κ. Τραμπ στο αξίωμα, έχει προκύψει μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε ένα πιο λογικό και θετικό έδαφος στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ. Η παραλαβή από την Τουρκία των αεροσκαφών F-35 , για τα οποία έχει ήδη πληρώσει και η επανένταξή της στο πρόγραμμα είναι σημαντικές και απαραίτητες για την ασφάλεια της Τουρκίας και των ΗΠΑ, δύο στρατηγικών εταίρων, καθώς και για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Ενεργούμε σύμφωνα με την ενεργειακή μας ασφάλεια»

Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος πρόεδρος υπερασπίστηκε την ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι σύμφωνη με τα εθνικά της συμφέροντα.



«Η στάση της Τουρκίας είναι πολύ σαφής. Ενεργούμε σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα και την ενεργειακή μας ασφάλεια. Ως χώρα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της σε υδρογονάνθρακες μέσω εισαγωγών, πρέπει να ενεργούμε προσεκτικά και ισορροπημένα σε κάθε ζήτημα που θα επηρεάσει την ενεργειακή μας ασφάλεια».