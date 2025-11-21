Το ιδιαίτερο «κλειδί» που χάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κριστιάνο Ρονάλντο (pic)

Ένα ξεχωριστό και σπάνιο δώρο έλαβε ο Κριστιάνο Ρονάλντο από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, σε επίσημη εκδήλωση που ακολούθησε τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ηγέτες, δισεκατομμυριούχους και κορυφαίες προσωπικότητες της τεχνολογίας, ο Πορτογάλος σταρ αποτέλεσε την πιο απρόσμενη παρουσία της βραδιάς.

Ο Ρονάλντο βρέθηκε στο επίκεντρο των μίντια, αφού καθόταν κοντά στο τραπέζι όπου βρίσκονταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αναφέρεται δημόσια στην παρουσία του.

Πριν την ομιλία του, ο Τραμπ υποδέχτηκε θερμά τον Ρονάλντο και τη Χεορχίνα Ροντρίγκες, τους ξενάγησε στο Οβάλ Γραφείο και του παρέδωσε ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό: ένα τιμητικό κλειδί, ειδικά σχεδιασμένο για τέτοιες περιστάσεις.

Το συγκεκριμένο κλειδί αποτελεί προσωπική δημιουργία του Τραμπ και δίνεται μόνο σε επιλεγμένους προσκεκλημένους. Ανάμεσα σε όσους το έχουν λάβει στο παρελθόν συγκαταλέγονται ο Έλον Μασκ, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Τάρο Άσο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που ήταν ο πρώτος τιμώμενος το 2020.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος αθλητής που λαμβάνει αυτή τη διάκριση. Μια φωτογραφία από το Οβάλ Γραφείο, όπου ο ίδιος και η Ροντρίγκες κρατούν το κλειδί, επιβεβαίωσε τη στιγμή, ενώ αξιωματούχος ανέφερε στη «Daily Mail» ότι πρόκειται για το «κλειδί του Λευκού Οίκου».