«Οι δύο κορυφαίοι»: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Ρονάλντο – Τραμπ που προκάλεσε φρενίτιδα

Διάσημοι αθλητές, η ελίτ του οικονομικού κόσμου αλλά και άλλες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής έδωσαν το παρών στο εντυπωσιακό δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με την παρουσία του άσου του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο να τραβά τα βλέμματα.

Ωστόσο η πολιτική ατζέντα δεν ήταν η μόνη που έκλεψε την παράσταση. Την προσοχή όλων τράβηξε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Instagram, η οποία έγινε viral μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Στο βίντεο φαίνεται ο Ρονάλντο να περπατά στους διαδρόμους του προεδρικού μεγάρου δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, με τη Χεορχίνα να ακολουθεί διακριτικά. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ γελά με κάποιο σχόλιο του Αμερικανού προέδρου και η στιγμή καταγράφεται μέσα σε ένα φιλικό, ανάλαφρο κλίμα.

Ωστόσο δεν ήταν το βίντεο που προκάλεσε «φρενίτιδα» στο διαδίκτυο αλλά η λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το post να ξεχωρίσει:

«Two GOATS», (σ.σ. Greatest Of All Time, δηλαδή οι καλύτεροι όλων των εποχών - οι δύο κορυφαίοι) μαζί με την ένδειξη «CR7 × 45/47» έγραψε ο Λευκός Οίκος στη λεζάντα συνδυάζοντας το εμβληματικό εμπορικό σήμα του Ρονάλντο με την πολιτική συντομογραφία του Τραμπ 45/47.

Μάλιστα πολλοί χρήστες διαφώνησαν για το αν ο χαρακτηρισμός αφορούσε τον Ρονάλντο, τον Τραμπ ή και τους δύο. Μέσα στον καταιγισμό των αντιδράσεων, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Γι’ αυτό ο καλύτερος θα είναι πάντα ο Μέσι».

Δείτε το βίντεο: