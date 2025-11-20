Σοκαρισμένη και απογοητευμένη η χήρα Κασόγκι από την υποδοχή του Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Η χήρα του Τζαμάλ Κασόγκι, του Σαουδάραβα δημοσιογράφου-διαφωνούντα που δολοφονήθηκε βάναυσα το 2018 στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε την έκπληξή της την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου για την αγκαλιά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας.

«Με αναστάτωσε πολύ και ήταν απογοητευτικό», δήλωσε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι στο Agence France-Presse, λέγοντας ότι ο Τραμπ ήταν «ανενημέρωτος» για τον Κασόγκι. «Ο Τζαμάλ Κασόγκι ήταν ένας σταθερός άνθρωπος, ένας γενναίος άνθρωπος, ένας διαφανής άνθρωπος και ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος», είπε, αμφισβητώντας τον χαρακτηρισμό του Τραμπ για τον Κασόγκι ως «εξαιρετικά αμφιλεγόμενο».

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε σθεναρά τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν όταν τον υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Ουάσιγκτον από το 2018, όταν δολοφονήθηκε ο Κασόγκι, ο οποίος στραγγαλίστηκε και στη συνέχεια διαμελίστηκε μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.



Ο Κασόγκι ήταν κάτοικος των ΗΠΑ και έγραφε άρθρα για το βασίλειο στην εφημερίδα The Washington Post. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, υπό τον προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας διέταξε τη δολοφονία, αλλά ο Τραμπ επέμεινε ότι ο φιλοξενούμενός του δεν γνώριζε τίποτα.

Η χήρα του Κασόγκι δήλωσε επίσης ότι ήταν «σοκαρισμένη» από την επίπληξη του Τραμπ προς έναν δημοσιογράφο του ABC News που ρώτησε τον πρίγκιπα για τη δολοφονία. Η χήρα του Κασόγκι είπε ότι είχε γράψει στον Τραμπ στην προσπάθειά της να ζητήσει αποζημίωση από τη Σαουδική Αραβία για τη δολοφονία, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.



Ζήτησε επίσης μια προσωπική συνάντηση με τον πρίγκιπα, ο οποίος χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κασόγκι «τεράστιο λάθος» όταν ρωτήθηκε στο Οβάλ Γραφείο. «Θέλω να παραλάβω τα λείψανα του σώματος του συζύγου μου, να τον θάψω με αξιοπρέπεια και να ζητήσω επίσημη συγγνώμη και οικονομική αποζημίωση», είπε.

