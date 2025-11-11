Αποκαλυπτικός Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σπάσει όλα τα κοντέρ, έχοντας σκοράρει 950 γκολ στην καριέρα του με συλλόγους και με την εθνική Πορτογαλίας, την οποία αποκάλυψε ότι θα εκπροσωπήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 για τελευταία φορά.

Ο Πορτογάλος σούπερ στάρ σε εκδήλωση στην Σαουδική Αραβία όταν ρωτήθηκε αν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι η τελευταία του διοργάνωση με την φανέλα της χώρας του απάντησε: «Σίγουρα, ναι» και συνέχισε λέγοντας: «Θα είμαι 41 ετών και νομίζω ότι αυτή θα είναι η στιγμή. Έδωσα τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Είμαι στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διαφορετικά σενάρια σε συλλόγους αλλά και στις εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος. Ας απολαύσουμε λοιπόν τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή».

Επίσης σε πρόσφατη συνέντευξή του με τον Πίρς Μόργκαν δήλωσε ότι δεν ονειρεύεται την κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς δεν θα άλλαζε η θέση του στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ δεν θέλησε να αποκαλύψει πότε θα τερματίσει την καριέρα του, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν θα είναι πριν από το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συνεπώς μπορεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να σηματοδοτήσει το τέλος της διεθνούς του πορείας, όμως θα συνεχίζει να λάμπει σε συλλογικό επίπεδο με την Αλ-Νασρ, με το φίλαθλο κοινό παγκοσμίως να παρακολουθεί στενά, καθώς όπως φαίνεται ο Ρονάλντο θα αποχαιρετήσει τη διεθνή σκηνή, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην εξαιρετική του καριέρα.