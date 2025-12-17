Τουρκική μπότα στη Λιβύη: Παράταση στρατιωτικής παρουσίας για 24 μήνες ζητάει ο Ερντογάν

Η τουρκική προεδρία κατέθεσε πρόταση στην Εθνοσυνέλευση ζητώντας την επέκταση για ακόμη 24 μήνες της εντολής που επιτρέπει την ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης, η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα και της αδυναμίας ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας, γεγονός που εξακολουθεί να δημιουργεί κινδύνους για τη σταθερότητα.

Όπως αναφέρεται, η Τουρκία ανταποκρίθηκε το 2019 σε αίτημα της τότε Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης για στρατιωτική υποστήριξη, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση της Τρίπολης δεχόταν επιθέσεις με στόχο την ανατροπή της.

Στο έγγραφο υποστηρίζεται ότι η τουρκική παρουσία συνέβαλε στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης, στη διακοπή των συγκρούσεων και στην αποφυγή μιας γενικευμένης κατάστασης χάους, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει τόσο την Τουρκία όσο και την ευρύτερη περιοχή.

«Δεν έχει διασφαλιστεί μόνιμη εκεχειρία»

Η πρόταση επισημαίνει ότι, παρά τη σχετική ηρεμία που έχει επιτευχθεί, δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί μόνιμη εκεχειρία ούτε έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση των στρατιωτικών και αστυνομικών δομών της Λιβύης. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι καθυστερήσεις στη διεξαγωγή εκλογών παρατείνουν την πολιτική αστάθεια και τα προβλήματα διακυβέρνησης.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στους ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, καθώς και στη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της εκεχειρίας και του πολιτικού διαλόγου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Τουρκία παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη στις λιβυκές δυνάμεις στο πλαίσιο του Μνημονίου Ασφάλειας και Στρατιωτικής Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική Βουλή είχε εγκρίνει για πρώτη φορά την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη τον Ιανουάριο του 2020, με την εντολή να ανανεώνεται έκτοτε.