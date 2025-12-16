Λιβύη: «Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής - Ανοίγει «παράθυρο» για διάλογο

Ως «νομικά άκυρο» χαρακτήρισε δημόσια, για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ.

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Σάλεχ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η συμφωνία που υπεγράφη το 2019 μεταξύ της κυβέρνησης του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ και της Τουρκίας στερείται νομικής ισχύος, καθώς δεν εγκρίθηκε ποτέ από τη λιβυκή Βουλή.

Όπως τόνισε, η αποκλειστική αρμοδιότητα κύρωσης διεθνών συμφωνιών –και ειδικά εκείνων που αφορούν θαλάσσια σύνορα και ζώνες δικαιοδοσίας– ανήκει στη Βουλή των Αντιπροσώπων. «Η Βουλή είναι η μόνη αρχή που έχει την εξουσία να επικυρώνει διεθνείς συμφωνίες. Οποιαδήποτε συμφωνία υπογράφεται εκτός αυτού του συνταγματικού πλαισίου δεν δεσμεύει το λιβυκό κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ό,τι οικοδομείται πάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο»

Υπενθύμισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παρουσιάστηκε ποτέ προς έγκριση στο Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας πως «ό,τι οικοδομείται πάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει μεσολαβήσει».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας. Όπως σημείωσε, η επόμενη φάση θα πρέπει να βασιστεί στον διάλογο και όχι στην αντιπαράθεση, με τη λιβυκή κυριαρχία στα χωρικά της ύδατα να αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή».

«Η Αθήνα δείχνει διάθεση για διάλογο»

Αναφερόμενος στην ελληνική στάση, ο Σάλεχ σημείωσε ότι αρχικά η Αθήνα είχε υιοθετήσει σκληρή γραμμή, θεωρώντας ότι το μνημόνιο έθιγε ζωτικά της συμφέροντα, ωστόσο στη συνέχεια επέδειξε διάθεση για διάλογο. Για την Αίγυπτο ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή απέρριψε τη συμφωνία, εκφράζοντας ανησυχίες για την περιφερειακή σταθερότητα.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η ελληνική προσέγγιση για τον καθορισμό ΑΟΖ με βάση την Κρήτη οδηγεί, κατά την άποψή του, σε οριοθέτηση «υπερβολικά κοντά στις λιβυκές ακτές», θέση που –όπως είπε– «δεν στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο».

Κλείνοντας, ο Σάλεχ υπογράμμισε ότι η Λιβύη δεν προτίθεται να ενταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο γεωπολιτικό μπλοκ, τονίζοντας ότι παραμένει κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος και ότι κάθε μελλοντική συμφωνία θα βασίζεται αποκλειστικά στην προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων, με ταυτόχρονη διατήρηση ισορροπημένων σχέσεων με όλες τις πλευρές.