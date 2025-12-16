Χατζηβασιλείου για «τουρκολιβυκό»: Οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί αποδέχονται τις ελληνικές θέσεις

Την ικανοποίηση της Αθήνας για την τελευταία τοποθέτηση της λιβυκής Βουλής απέναντι στο λεγόμενο «τουρκολιβυκό μνημόνιο», εξέφρασε ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί αποδέχονται τις ελληνικές θέσεις άρα δεν αφήνουν περιθώρια σε γειτονικές χώρες, όπως είναι η Λιβύη, να ακολουθήσουν άλλη οδό« είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτηρίζοντας τη στάση της λιβυκής Βουλής ως «εξέλιξη με ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική βαρύτητα».

Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία χρονικά, αλλά ακολούθησε την επίσκεψη του Προέδρου της λιβυκής Βουλής, Αγκίλα Σάλεχ, στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, γεγονός που, όπως είπε, δικαιώνει τη στρατηγική της ελληνικής διπλωματίας να διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές της διχασμένης Λιβύης.



Παρατήρησε επίσης ότι η οξυμένη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα οφείλεται σε μια «στρατηγική αμηχανία της Άγκυρας».

Όπως εξήγησε, η Τουρκία δεν κατάφερε να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αμυντικής συνεργασίας, ούτε να εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις περιφερειακές εξελίξεις και τη σύσφιγξη συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνει την πίεση που δέχεται.

