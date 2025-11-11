Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού C-130 στη Γεωργία: Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες

Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία, το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τουρκικές κυβερνητικές πηγές.

Ωστόσο οι λόγοι της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί με τις τουρκικές αλλά και γεωργιανές Αρχές να συνεργάζονται για να φτάσουν στο σημείο, στον δήμο Σιγκνάχι του Καχέτι, μια παραμεθόρια δασώδη περιοχή, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς της συντριβής.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ εξέφρασε στον Ερντογάν τα συλλυπητήριά του.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική είδηση της απώλειας στρατιωτών στην πτώση ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Γκάντζα και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος», ανέφερε στο μήνυμά του.

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, μοιράζομαι τον πόνο σας και, εκ μέρους μου και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων, καθώς και στον αδελφό λαό της Τουρκίας», συμπλήρωσε.

Όπως ανακοίνωσε σε επίσημη ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία όμως κατέπεσε σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία.

Το σοκαριστικό βίντεο με την συντριβή του C-130 έκανε τον γύρο του διαδικτύου ενώ φαίνονται σωστικά συνεργεία να πλησιάζουν το σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι η επαφή με το ραντάρ χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδο του αεροσκάφους στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη κανένα σήμα κινδύνου. Οι αρχές των τριών χωρών έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία.

Στο σημείο της συντριβής κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται διασκορπισμένα κομμάτια από άμορφες μάζες μετάλλου σε έναν χορταριασμένο λοφίσκο.

Συντρίμμια από το τουρκικό C - 130 που συνετρίβη στη Γεωργία / Reuters