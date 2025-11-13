Τραγωδία με τουρκικό C-130: Χάθηκε η «ραχοκοκαλιά» της συντήρησης των F-16 στο μοιραίο μεταγωγικό

Στο μικροσκόπιο της αρχής διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων της Τουρκίας έχει μπει η συντριβή του μεταγωγικού C-130 στην Γεωργία. Στην διερεύνηση θα εμπλακεί και η κατασκευάστρια Lockheed καθώς θα πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας για τα υπόλοιπα χιλιάδες C-130 που πετούν ανά την υφήλιο.

Την ίδια ώρα το πλήγμα στην τεχνική ικανότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας από την απώλεια των 20 αξιωματικών που επέβαιναν στο μοιραίο μεταγωγικό είναι ισχυρό, καθώς χάθηκαν εξειδικευμένοι τεχνικοί αξιωματικοί που συντηρούν τον στόλο των μαχητικών F-16.

Καθηλώθηκαν τα τουρκικά C-130

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το αεροπορικό δυστύχημα με το μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος που κατέπεσε πριν από λίγες ημέρες στη Γεωργία σκοτώνοντας και τους 20 στρατιωτικούς που επέβαιναν σε αυτό, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν για την Τουρκία και συνετρίβη την Τρίτη. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Σε ενημέρωση του Τύπου στην Άγκυρα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε περάσει από τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, περιλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησης πριν από ένα μήνα. Κατά την τελευταία του πτήση δεν μετέφερε πυρομαχικά, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ωστόσο, η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 τουρκικών C-130 ανεστάλησαν εν αναμονή της επιθεώρησης των αεροσκαφών και ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, το οποίο βρέθηκε χθες, εξετάζεται.

Το η απώλεια του C-130 για την Τουρκία δεν ήταν ένα απλό δυστύχημα. Το πλήγμα για την ικανότητα της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας είναι σημαντικό.

Ποιοι σκοτώθηκαν

Η ανάλυση της λίστας των Τούρκων αξιωματικών που σκοτώθηκαν και η ειδικότητά τους αποκαλύπτουν το πλήγμα που δύσκολα θα αναπληρωθεί. Οι 20 αξιωματικοί που χάθηκαν στην πτώση του μεταγωγικού αεροσκάφους, ανάμεσά τους ανώτεροι αξιωματικοί, ήταν μηχανικοί και τεχνικοί αεροσκαφών, δηλαδή η «ραχοκοκαλιά» της τεχνικής υποστήριξης των τουρκικών μαχητικών.

Η ομάδα αξιωματικών που χάθηκε στην συντριβή ήταν μέλη του συνεργείου συντήρησης των F-16 που είχε μεταβεί στο Αζερμπαϊτζάν για την παρέλαση και τις αεροπορικές επιδείξεις για την επέτειο της κατάληψης του Αρτσάχ.

Αντισμήναρχος Gökhan Korkmaz

Ταγματάρχης Serdar Uslu

Ταγματάρχης Nihat İlgen

Υπολοχαγός Cüneyt Kandemir

Υπολοχαγός Συντήρησης Αεροσκαφών Emre Mercan

Ανθυπασπιστής Α΄ Συντήρησης Αεροσκαφών Nuri Özcan

Ανθυπασπιστής Α΄ Συντήρησης Αεροσκαφών Ümit İnce

Ανθυπασπιστής Συντήρησης Αεροσκαφών Hamdi Armağan Kaplan

Ανθυπασπιστής Συντήρησης Αεροσκαφών Burak Özkan

Ανθυπασπιστής Συντήρησης Αεροσκαφών İlker Aykut

Ανθυπασπιστής Συντήρησης Αεροσκαφών Akın Karakuş

Ανθυπασπιστής Συντήρησης Αεροσκαφών Emrah Kuran

Ανθυπασπιστής Συντήρησης Αεροσκαφών Ramazan Yağız

Επιλοχίας Συντήρησης Αεροσκαφών Emre Altıok

Επιλοχίας Συντήρησης Αεροσκαφών Berkay Karaca

Επιλοχίας Συντήρησης Αεροσκαφών Burak İbbiği

Επιλοχίας Συντήρησης Αεροσκαφών İlhan Ongan

Επιλοχίας Εφοδιασμού Ahmet Yasir Kuyucu

Ειδικός Λοχίας Μεταφορών Cem Dolapci

Ειδικός Λοχίας Μεταφορών Emre Sayın

Με την απώλεια 20 εξειδικευμένων και έμπειρων τεχνικών αξιωματικών το πλήγμα στην τεχνική ικανότητα της τουρκικής αεροπορίας είναι καίριο, καθώς αφενός απαιτείται τουλάχιστον μια τετραετία για την θεωρητική εκπαίδευση ενός τεχνικού αξιωματικού, ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η απώλεια από πλευράς της τεχνογνωσίας που χάθηκε με τον θάνατο αυτών των αξιωματικών.