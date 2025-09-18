Ο Λουίς Ενρίκε το έκανε ξανά: Η «επαναστατική» μέθοδος του προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν (pic)

Ο Ισπανός κόουτς των Πρωταθλητών Ευρώπης προχώρησε σε μια κίνηση που ίσως μνημονεύεται και αποτελέσει σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια. Ο Λουίς Ενρικέ είδε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Παρί κόντρα στην Αταλάντα από τις εξέδρες και όχι από τον πάγκο, γιατί αντιλαμβάνεται διαφορετικά ορισμένους τομείς του αγωνιστικού πλάνου και τις κινήσεις και τις συνεργασίες των παικτών του.

Luis Enrique is back in the stands taking tactical notes of PSG's first half vs. Atalanta 😳🧠 pic.twitter.com/zY0PIfR2gx — ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2025

Μια καινοτομία από το ράγκμπι

Στον πρόσφατο αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Λανς, ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε ξανά στην εξέδρα, μακριά από τον πάγκο, με το αριστερό του χέρι δεμένο μετά από πρόσφατη επέμβαση. Ωστόσο, η κίνησή του δεν οφειλόταν στο πρόβλημα υγείας, αλλά σε μια συνειδητή επιλογή. Ο Ενρίκε εξήγησε πως ήθελε να βελτιώσει την οπτική του για το παιχνίδι, αντλώντας έμπνευση από το ράγκμπι.

«Από την εξέδρα έχεις μια εντελώς διαφορετική προοπτική από τον πάγκο: βλέπεις όλο το γήπεδο, παίρνεις πολλές άμεσες πληροφορίες, καταλαβαίνεις τι λειτουργεί και τι όχι, ποιος αποδίδει και ποιος όχι. Έτσι μπορείς στο ημίχρονο να κατέβεις στα αποδυτήρια και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Είναι κάτι που θα ξανακάνω», δήλωσε μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-0.

Η συγκεκριμένη τακτική δεν είναι η πρώτη, που ο Λουίς Ενρίκε δανείζεται στοιχεία από το ράγκμπι. Την περσινή σεζόν στο Champions League, εισήγαγε έναν πρωτότυπο τρόπο εκκίνησης του παιχνιδιού: αντί για τις συνηθισμένες πάσες, η μπάλα καταλήγει απευθείας πλάγιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή, ώστε η ομάδα να ασκήσει άμεση πίεση και να ανακτήσει την κατοχή. Μια στρατηγική που πέρα από την καθαρά τακτική της διάσταση, στέλνει και ένα ισχυρό ψυχολογικό μήνυμα υπεροχής προς τον αντίπαλο.