Μεταγραφές: Αυτές είναι οι πιο ακριβές «βόμβες» του φετινού καλοκαιριού

Η φετινή θερινή μεταγραφική περίοδος ήταν γεμάτη ένταση και ανατροπές.Το ρεκόρ μεταγραφής της Premier League καταρρίφθηκε, με τη μεταγραφή του Φλόριαν Βιρτς από τη Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ έναντι 137 εκατ. ευρώ αλλά και από αυτή του Αλεξάντερ Ίσακ στην ομάδα του Άρνε Σλοτ για σχεδόν 150 εκατομμύρια ευρώ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δαπάνησε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να συνθέσει μια ολοκαίνουρια τριπλέτα στην επίθεση, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ξόδεψε περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ για αμυντικούς.

Η Άρσεναλ έχει το μεγαλύτερο καθαρό μεταγραφικό κόστος στον κόσμο και κατάφερε να «αρπάξει» τον Εμπερετσί Έζε μέσα από τα χέρια της Τότεναμ. Μέσα σε αυτό το χάος, ανταλλάσσονται ασύλληπτα ποσά. Το καλοκαίρι του 2025/26 έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πιο δαπανηρή μεταγραφική περίοδος όλων των εποχών, ξεπερνώντας τα 8,85 δισεκατομμύρια ευρώ του καλοκαιριού 2023/24.

Η μερίδα του λέοντος από τα φετινά 8,85 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχεται από τις ομάδες της Premier League, οι οποίες συνολικά έχουν ξοδέψει περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι μεγαλύτερες μεταγραφές το καλοκαιριού ήταν:

Αλεξάντερ Ίσακ (Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ) – 146,3 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού ήταν αυτή του Σουηδού επιθετικού Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, έναντι ποσού-ρεκόρ για το αγγλικό ποδόσφαιρο, ύψους 146,3 εκατ. ευρώ. Η πολύκροτη υπόθεση ολοκληρώθηκε την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, με τη Λίβερπουλ να καταγράφει την ακριβότερη εγχώρια μεταγραφή στην ιστορία της Αγγλίας.

Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ) – 117 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγο πριν τον Ίσακ, η Λίβερπουλ απέκτησε τον Γερμανό χαφ Φλοριάν Βιρτς για 117 εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί να φτάσει έως και τα 135,7 εκατ. ευρώ με μπόνους. Η κίνηση αυτή έδειξε τις προθέσεις των «Reds» να χτίσουν ένα σύνολο με προοπτική διαρκούς επιτυχίας.

Νικ Βόλτεμεϊντε (Στουτγκάρδη στη Νιουκάστλ) – 83,1 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Νιουκάστλ βρήκε τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ και αυτός δεν είναι άλλος από τον Νικ Βολτεμάντε. Ο Γερμανός φορ καταφθάνει στις «καρακάξες» από την Στουτγάρδη για ποσό-ρεκόρ για τον αγγλικό σύλλογο. Ο 23χρονος κόστισε 83,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιο του θα έχει ισχύ μέχρι το 2031.

Ούγκο Εκιτίκε (Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Λίβερπουλ) – 80,7 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Λίβερπουλ ενίσχυσε περαιτέρω την επίθεσή της με τον Γάλλο φορ Ούγκο Εκιτίκε, για ποσό γύρω στα 80,7 εκατ. ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως και τα 92,4 εκατ. ευρώ. Μια μεταγραφή που πρόσθεσε βάθος και ευελιξία στη γραμμή κρούσης.

Μπέντζαμιν Σέσκο (Λειψία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) – 77,5 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μεγάλη μεταγραφή της Γιουνάιτεντ ήταν ο πολλά υποσχόμενος φορ Μπέντζαμιν Σέσκο, έναντι 77,5 εκατ. ευρώ, με τα μπόνους να ανεβάζουν το ποσό έως και τα 85,9 εκατ. ευρώ. Η απόκτηση του υπογραμμίζει τη διάθεση της ομάδας να ξαναχτίσει και να ενισχύσει την επίθεσή της.

Βίκτορ Όσιμεν (Νάπολι στη Γαλατάσαραϊ) – 75,8 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Βίκτορ Όσιμεν θα συνεχίσει στη Γαλατασαράι, αφού η τουρκική ομάδα κατέληξε σε συμφωνία με τη Νάπολι, η οποία έλαβε 75,8 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση και ο Νιγηριανός θα φοράει τη φανέλα της «τσιμ μπομ», σηματοδοτώντας μια μεγάλη επιτυχία για την τουρκική ομάδα και τις φιλοδοξίες της στην Ευρώπη.

Μπράιαν Μπουμό (Μπρέντφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) – 72,5 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμη μία σημαντική κίνηση της Γιουνάιτεντ ήταν η απόκτηση του εξτρέμ Μπράιαν Μπουμό από τη Μπρέντφορντ, με τον 25χρονο επιθετικό να εντάσσεται στους «κόκκινους διαβόλους» έναντι 72,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Λουίς Ντίας (Λίβερπουλ στη Μπάγερν Μονάχου) – 69 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κολομβιανός άσος αποχώρησε από τη Λίβερπουλ για τη Μπάγερν Μονάχου έναντι 69 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη φανέλα των «κόκκινων» κατέγραψε 148 συμμετοχές και 41 γκολ.

Εμπερετσί Έζε (Κρίσταλ Πάλας στην Άρσεναλ) – 66,7 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Εμπερετσί Εζέ πραγματοποίησε μια συναισθηματική επιστροφή στην Άρσεναλ, τον σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Η τελική συμφωνία προβλέπει ποσό 77 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 66,7 είναι εγγυημένα και τα υπόλοιπα οκτώ αποτελούν μπόνους επίτευξης στόχων, υπερβαίνοντας την αρχική συμφωνία και αντανακλώντας την τιμή της ρήτρας του Έζε, η οποία έληγε στο τέλος του παραθύρου μεταγραφών.

Βίκτορ Γιόκερες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Άρσεναλ) – 64,4 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Σουηδός επιθετικός Βίκτορ Γιόκερες υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ, σε συμφωνία που περιλαμβάνει 64,4 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα και 10,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους.