Η «εκρηκτική» σύζυγος του Λούκα Γιόβιτς, έβαλε το μαγιό της και προκάλεσε χαμό (pics)

Ο Λούκα Γιόβιτς, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή της ΑΕΚ, για τον αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, με τον Σέρβο στράικερ να είναι έτοιμος ανα πάσα ώρα και στιγμή να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τη νίκη- πρόκριση.

Την ίδια ώρα η σύζυγος του πρώην παίκτη της Μίλαν, Σοφία Μιλόσεβιτς, φρόντισε να προκαλέσει «πανικό» στο κοινό της δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με μαγιό από τις διακοπές της, πάνω σε ένα υπερπολυτελές σκάφος στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 34χρονη Σέρβα, εργάζεται ως μοντέλο, έχει περπατήσει σε διάσημες πασαρέλες, και από το 2019 βρίσκεται σε σχέση με τον Γιόβιτς ενώ μαζί έχουν αποκτήσει και δυο γιους.