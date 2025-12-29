Στην Αθήνα για τα Χριστούγεννα η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με τον νέο της σύντροφο - Δείτε εικόνες

Στην Αθήνα βρέθηκε για τις ημέρες των Χριστουγέννων η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με το «εκρηκτικό» μοντέλο και influencer να ζει τον έρωτα με τον Ρομέν Γαβρά, τον γιο του γνωστού Έλληνα σκηνοθέτη.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο SKAI το βράδυ του Σαββάτου, το ζευγάρι εθεάθη στην καρδιά της πόλης στου Ψυρρή, να γευματίζει σε εστιατόριο στην πλατεία των Αγίων Θεοδώρων.

Οι περαστικοί κοιτούσαν το διάσημο ζευγάρι, ωστόσο κανείς δεν τους προσέγγισε διαταράσσοντας τις ιδιωτικές του στιγμές.

Σημειώνεται ότι ο Ρομέν Γαβράς, ο οποίος είναι επίσης σκηνοθέτης ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, προηγουμένως διατηρούσε σχέση με την Dua Lipa.