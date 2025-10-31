Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ποζάρει ολόγυμνη και σταματά την περιστροφή του πλανήτη

Στο Beyond Noise φιγουράρει η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και μάλιστα ποζάρει ολόγυμνη. Το περιοδικό στον επίσημο λογαριασμό του στο instagram αναφέρει στη λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες της: «Η Emily Ratajkowski είναι μια από τις πιο διάσημες γυναίκες εν ζωή. Είναι διάσημη με την παραδοσιακή έννοια - μια και μόνο φωτογραφία της μπορεί να σταματήσει την περιστροφή του πλανήτη. Το να δείχνεις καλά, ή τουλάχιστον να νιώθεις καλά με την εμφάνισή σου, είναι συχνά ένα πραγματικό βήμα για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις. Η Emily το καταλαβαίνει αυτό και καταλαβαίνει επίσης ότι είναι περίπλοκο».

«Το διαδίκτυο έχει αλλάξει τόσο πολύ. Το Tik Tok είναι σίγουρα πηγή έμπνευσης για μένα. Όλοι είναι απίστευτα ξεκαρδιστικοί εκεί μέσα και ανταμείβεσαι επειδή δεν προβάλλεις μια περσόνα, αλλά είσαι ο εαυτός σου. Αυτό είναι τόσο διαμετρικά αντίθετο με το instagram που έχτισα και εγώ τούβλο - τούβλο, με φωτογραφίες μου με μπικίνι» λέει με μια δόση χιούμορ το 34χρονο μοντέλο που ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Μια τηλεοπτική σειρά την οποία θα γράψει, θα πρωταγωνιστήσει και θα κάνει την παραγωγή και η οποία θα προβάλλεται στο Apple TV.

Η εκπομπή λέγεται ότι εξετάζει την ταυτότητα, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη μητρότητα - θέματα που αντλούνται από τη δική της ζωή ως δημόσιο πρόσωπο και ως ανύπαντρη μητέρα.