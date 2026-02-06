Ζευγάρι έκανε σεξ σε ξενοδοχείο και βρήκε τις ιδιωτικές του στιγμές στο ίντερνετ

Ένα ζευγάρι από το Χονγκ Κονγκ έζησε τον εφιάλτη της ψηφιακής παρακολούθησης, όταν ανακάλυψε ότι βίντεο της προσωπικής τους ζωής σε ξενοδοχείο στη Σενζέν είχαν διαρρεύσει σε χιλιάδες αγνώστους μέσω Telegram.

Ο Έρικ (ψευδώνυμο) συνειδητοποίησε ότι το ζευγάρι που παρακολουθούσε στο πορνογραφικό κανάλι ήταν ο ίδιος και η σύντροφός του, Emily. Οι στιγμές τους, τρεις εβδομάδες νωρίτερα, είχαν καταγραφεί κρυφά σε δωμάτιο ξενοδοχείου από μια μικροσκοπική κάμερα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC.

Πορνό με κάμερες κατασκοπείας - Η «σκοτεινή» βιομηχανία της Κίνας

Παρά την παράνομη παραγωγή και διανομή πορνό στη χώρα, το λεγόμενο «πορνό με κάμερες κατασκοπείας» κυκλοφορεί εδώ και μια δεκαετία. Τα τελευταία δύο χρόνια, το θέμα έχει γίνει ευρέως γνωστό στα social media, με οδηγίες για τον εντοπισμό κρυφών καμερών.

Τον Απρίλιο, νέοι κανονισμοί υποχρεώνουν τα ξενοδοχεία να ελέγχουν τα δωμάτια τους για κάμερες, αλλά η απειλή παραμένει. Έρευνα του Μέσου εντόπισε χιλιάδες πρόσφατα βίντεο, με ζωντανές μεταδόσεις από δωμάτια ξενοδοχείων να πωλούνται σε πολλαπλούς ιστότοπους, κυρίως μέσω Telegram.

Ζωντανές μεταδόσεις και κερδοσκοπία

Ένας από τους βασικούς εμπόρους, γνωστός ως «AKA», διαχειριζόταν ιστότοπους ζωντανής μετάδοσης, όπου οι συνδρομητές πλήρωναν έως 65 δολάρια το μήνα για πρόσβαση σε δωμάτια ξενοδοχείων. Οι χρήστες παρακολουθούσαν ανυποψίαστους επισκέπτες, σχολίαζαν την εμφάνισή τους, τις συνομιλίες τους και τη σεξουαλική τους απόδοση.

Κατά την έρευνα του BBC, ανακαλύφθηκαν δεκάδες κάμερες που μετέδιδαν ζωντανά και αρχειοθετημένα βίντεο, με χιλιάδες επισκέπτες πιθανώς να έχουν καταγραφεί χωρίς να το γνωρίζουν.

Η εμπειρία του ζευγαριού

Ο Έρικ παρακολουθούσε τέτοια βίντεο από έφηβος, αναζητώντας «αληθινό» υλικό. Όταν όμως βρήκε το δικό του βίντεο, η εμπειρία τον τραυμάτισε βαθιά. Η Emily φοβήθηκε ότι το κλιπ θα μπορούσε να το έχουν δει συνάδελφοι ή οικογένεια. Το ζευγάρι παρέμεινε σε σοκ για εβδομάδες.

Οι πράκτορες, όπως ο AKA, συνεργάζονται με «ιδιοκτήτες καμερών» που εγκαθιστούν τις κρυφές συσκευές. Η διανομή γίνεται κυρίως μέσω Telegram, με βιβλιοθήκες χιλιάδων βίντεο και ζωντανών μεταδόσεων.

Το κέρδος είναι τεράστιο: μόνο ο AKA εκτιμάται ότι έχει βγάλει πάνω από 22.000 δολάρια σε λίγους μήνες, όταν το μέσο εισόδημα στην Κίνα είναι μόλις 6.200 δολάρια ετησίως.

Η προσπάθεια καταπολέμησης

ΜΚΟ όπως η RainLily προσπαθούν να αφαιρέσουν παράνομα βίντεο, αλλά οι πλατφόρμες όπως το Telegram δεν συνεργάζονται ενεργά, αφήνοντας τα θύματα εκτεθειμένα. Παρά τις αναφορές, οι λογαριασμοί των εμπόρων διαγράφονται μόνο περιστασιακά, ενώ οι ιστότοποι συνεχίζουν να λειτουργούν.

Ο Έρικ και η Emily παραμένουν τραυματισμένοι. Αποφεύγουν ξενοδοχεία και φορούν καπέλα δημόσια, για να μην τους αναγνωρίζουν. Ο Έρικ δεν παρακολουθεί πλέον τέτοιο περιεχόμενο, αλλά η αγωνία ότι το βίντεο θα ξανακυκλοφορήσει παραμένει.