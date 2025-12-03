Ελεύθερος κυκλοφορεί ο «δράκος» του Αλίμου: «Τη σταμάτησε και της έδειχνε πορνό στο κινητό»

Για τρίτη εβδομάδα φέρεται να κυκλοφορεί ελεύθερος ο «δράκος» του Αλίμου, ένας άνδρας ο οποίος πλησιάζει γυναίκες που περπατούν στο δρόμο -συνήθως νωρίς το πρωί- και τις παρενοχλεί σεξουαλικά.

Ο δράστης θωπεύει τα θύματά του προτού προλάβουν να αντιδράσουν, ενώ προσπαθεί να τις φιλήσει. Οι μαρτυρίες των γυναικών που έπεσαν θύμα του «δράκου» του Αλίμου έχουν σκορπίσει τον τρόμο στην περιοχή.

Μια γυναίκα μάλιστα έχει βιώσει 4 εφιαλτικές συναντήσεις μαζί του. «Ακόμα τον ψάχνουν μα δεν μπορούν να τον βρουν. Γιατί αν πηγαίνουν με το περιπολικό και πάνε γύρω γύρω, αυτός θα βγει έξω;», τόνισε η αδελφή του θύματος, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Βγαίνει στάνταρ αυτήν την ώρα στην τάδε οδό, συνέχεια δηλαδή. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει ψυχή εκεί πέρα. Στην αδελφή μου, της τράβηξε την τσάντα και καλά για να της τη βγάλει, αλλά αυτός δεν ήθελε να πάρει την τσάντα της, ήθελε να την χουφτώσει στο στήθος, αυτό μόνο», σημείωσε.

«Στη θέση της θα είχα λιποθυμήσει»

Μάλιστα, σε άλλο περιστατικό στο ίδιο θύμα, ο δράστης προσπάθησε να της δείξει πορνογραφικό υλικό στο κινητό του τηλέφωνο.

«Βγήκε ξαφνικά μπροστά της, αυτή νόμιζε ότι και καλά θέλει να του δείξει κάποια οδό γιατί της έδειξε το κινητό του πρώτα. Το κινητό τελικά δεν ήταν για να δείξει κάποια οδό, απλά της έδωσε και είδε πορνοϋλικό», ανέφερε η αδελφή του θύματος.

«Εκείνη την ώρα φώναξε βοήθεια και αυτός σηκώθηκε κι έφυγε. Αυτός φοβάται με λίγα λόγια, δεν είναι επικίνδυνος να σε χτυπήσει ή να σου κάνει κακό, απλά ανώμαλος», είπε.

«Φόβος υπάρχει. Εγώ στη θέση της π.χ. θα είχα λιποθυμήσει, θα είχα πέσει κάτω ξερή. Δεν θα αντιδρούσα με τίποτα εγώ», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.