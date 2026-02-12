Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων όρμηξαν στους ιδιοκτήτες του μπαρ - «Κοίταξέ με στα μάτια»

Επίθεση στο ζευγάρι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο νέοι άνθρωποι, εξαπέλυσαν συγγενείς των θυμάτων, κατηγορώντας τους ανοιχτά και ζητώντας δικαιοσύνη.



Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, όπου το ζευγάρι είχε κληθεί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα ανάκρισης. Δεκάδες συγγενείς, ντυμένοι με ρούχα που έφεραν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην είσοδο του κτιρίου.



Όταν οι Μορέτι εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι μόνο από έναν αστυνομικό και τον δικηγόρο τους, το πλήθος ξέσπασε. Έτρεξαν προς το μέρος τους, τους περικύκλωσαν, τους έσπρωξαν στον τοίχο και άρχισαν να τους φωνάζουν.

«Ήταν πραγματικό λιντσάρισμα. Οι Μορέτι είχαν ελάχιστη προστασία όταν ξέσπασε η οργή των συγγενών. Όλοι όρμησαν πάνω τους, τους κόλλησαν στον τοίχο και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν», περιέγραψε δημοσιογράφος που βρέθηκε στο σημείο. Ανάμεσα στις κραυγές, ξεχώριζε η φωνή ενός πατέρα που, κλαίγοντας, φώναζε: «Σκοτώσατε τον γιο μου, σκοτώσατε 40 ανθρώπους, θα πληρώσετε γι’ αυτό».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο αδελφός ενός από τα ανήλικα θύματα, του 17χρονου Τρίσταν, φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει τη Τζέσικα Μορέτι, ζητώντας επίμονα να τον κοιτάξει στα μάτια. Στο σημείο βρισκόταν και η μητέρα του Τρίσταν, Βινσιάν Στάκι, η οποία δήλωσε στα τοπικά μέσα: «Δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Ο πατέρας του άτυχου εφήβου, Κριστιάν Ποντού, λύγισε: «Είμαι εδώ για τον Τρίσταν. Θέλω η Τζέσικα Μορέτι να καταλάβει πόσο βαθιά έχει πληγώσει πατέρες, μητέρες, αδέλφια. Εκείνη απομακρύνθηκε, έφυγε από το Constellation. Άλλοι, νέα παιδιά, βοήθησαν όσο μπορούσαν κι εκείνη απλώς έφυγε. Αυτό δεν είναι σωστό».



Δίπλα στους γονείς τους βρίσκονταν και τα μικρότερα αδέλφια του Τρίσταν, ο 14χρονος Τομπιάς και η 15χρονη Γιαέλ. «Θέλουμε η Τζέσικα Μορέτι να ζητήσει συγγνώμη», δήλωσαν. «Είμαι ο μικρός αδελφός του Τρίσταν και ήρθα για να της δείξω ότι κατέστρεψε οικογένειες. Να μας κοιτάξει στα μάτια». Ο Τομπιάς πρόσθεσε: «Αυτό που συνέβη δεν είναι φυσιολογικό. Θέλουμε δικαιοσύνη. Η Μορέτι είναι αναμφίβολα ένοχη, όπως και ο δήμος του Κραν-Μοντάνα και το καντόνι του Βαλέ».