Πρώτη νίκη για τον Τάκη Λεμονή μετά από 8 χρόνια ακριβώς- Που ήταν η τελευταία

Η Ραντνίτσκι Νις νίκησε 1-0 στην έδρα της την Ζελεζνίτσαρ για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σερβίας. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Τάκη Λεμονή έφτασε τους 19 βαθμούς και πήρε «ανάσα» στη μάχη που δίνει για να «ξεκολλήσει» από τις επικίνδυνες θέσεις. Αυτό ήταν το δεύτερο ματς του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού στο πάγκο των Σέρβων, το ντεμπούτο του δεν ήταν ιδανικό καθώς είχε ηττηθεί με 1-0 στην έδρα της Νόβι Πάζαρ.

Η τελευταία νίκη του σαν προπονητής, ήταν μια μέρα σαν σήμερα πριν 8 χρόνια (20/12/2017) στα Χανιά, για το κύπελλο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός υπό τις οδηγίες του Τάκη Λέμονη ταξίδεψε στη Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον Πλατανιά για τη φάση των «16» του θεσμού. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 0-2 με γκολ των Αλμπέρτο Μποτία και Καρίμ Ανσαριφάρντ.