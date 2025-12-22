Ολυμπιακός: Πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους», εκτός για 20 μέρες ο Πιρόλα - Τα ματς που χάνει

Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Λορέντσο Πιρόλα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό να αποχωρεί τραυματίας και να γίνεται πλέον γνωστό το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Συγκεκριμένα, στο 61ο λεπτό ο Πιρόλα αντικαταστάθηκε από τον Ζουλιάν Μπιανκόν, καθώς δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει το παιχνίδι. Μετά το τέλος της αναμέτρησης υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως ο τραυματισμός του είναι αρκετά σοβαρός, αναγκάζοντάς τον να μείνει εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο Πιρόλα δεν θα είναι διαθέσιμος στις πρώτες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού μέσα στο νέο έτος, ενώ θα χάσει και τον τελικό του Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στην Κρήτη. Πιθανότατα, ο Ιταλός στόπερ θα απουσιάσει και από το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, καθώς και από την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα προημιτελικά του θεσμού. Εφόσον η αποκατάστασή του εξελιχθεί ομαλά, όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR, στις 17 Ιανουαρίου.

