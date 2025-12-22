Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Conference League

Το συγκλονιστικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραμονή του Μεντιλίμπαρ

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας.

Ο «στρατηγός» παραμένει στο Λιμάνι της καρδιάς του! Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα μείνει στο τιμόνι των «ερυθρόλευκων» μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο Βάσκος έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Πειραιωτών, οδηγώντας το κλαμπ στην κατάκτηση του Conference League τον Μάιο του 2025.

Η προαναγγελία της ανανέωσης έγινε λίγες ώρες πριν, ενώ αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας η ΠΑΕ δημοσίευσε ένα ξεχωριστό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό, με τη λεζάντα να γράφει «Το ταξίδι συνεχίζεται».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

