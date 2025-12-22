Επίσημο: Ανανέωσε στον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ μέχρι το 2027

Ήταν γνωστό και πλέον είναι και επίσημο! Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Βάσκου.

Ο άνθρωπος που έγραψε την πιο «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, με την κατάκτηση του Conference League, τον Μάιο του 2024, θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο των Πειραιωτών, για - τουλάχιστον - ενάμιση χρόνο ακόμα.

Ο «Μέντι» ανέλαβε τον Ολυμπιακό σε μια δύσκολη κατάσταση τον Φεβρουάριο του 2024 και τον οδήγησε μέσα σε τρεις μήνες στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν, ο Βάσκος τεχνικός έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στη κορυφή και της Ελλάδας, πανηγυρίζοντας το νταμπλ.

Όπως είναι λογικό, η είδηση της ανανέωσης του σκορπάει πολλά χαμόγελα στους φίλους των «ερυθρόλευκων». Άλλωστε η ίδια η ΠΑΕ Ολυμπιακός φρόντισε να τους προετοιμάσει για αυτό που θα συμβεί με ένα όμορφο βίντεο όπου οι παίκτες ανακοινώνουν τον προπονητή τους.