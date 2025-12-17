Τι έκανε στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Ραντνίτσκι Νις ο Τάκης Λεμονής

Ο Τάκης Λεμονής επέστρεψε στους πάγκους έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια απουσίας, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Ραντνίτσκι Νις στη Σερβία. Αυτή η δουλειά είναι η πρώτη του, από τότε που είχε φύγει από τον Ολυμπιακό τον Δεκέμβριο του 2017.

Το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα ήρθε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νόβι Παζάρ, όμως δεν είχε ιδανική… πρώτη εμφάνιση, καθώς η Νις γνώρισε ήττα με 1-0.

Η Ραντνίτσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη βαθμολογία του σερβικού πρωταθλήματος και ο Λεμονής καλείται να δουλέψει για να βελτιώσει την εικόνα και την πορεία της ομάδας στις επόμενες αγωνιστικές.