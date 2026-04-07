Απολύθηκε ο Τάκης Λεμονής από την Ραντνίσκι - Αυτά έκανε στην Σερβία

Μια «βόμβα εν αιθρία» έσκασε στις τάξεις της Ραντνίσκι μια μέρα πριν την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Σέρβικου πρωταθλήματος, καθώς σύμφωνα με την «Mozzart Sport» ο Τάκης Λεμονής απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 66χρονος τεχνικός είχε φέρει τον ενθουσιασμό στις τάξεις της σέρβικης ομάδας καθώς είχε βελτιώσει την εικόνα της και την είχε ανεβάσει αρκετά και στον βαθμολογικό πίνακα, όμως τελευταία η εικόνα αυτή προβληματίζει ιδιαίτερα. Με κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα και την επιστροφή της ομάδας στην ζώνη υποβιβασμού, η διοίκηση αποφάσισε να απομακρύνει την πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, προχωρώντας ήδη στην τρίτη αλλαγή προπονητή για φέτος.

Τι έκανε ο Τάκης Λεμονής στην Ραντνίσκι

Ο Λεμονής ανέλαβε την Σέρβικη ομάδα τον Δεκέμβριο του 2025, και έκατσε στον πάγκο της ομάδας για 11 παιχνίδια. Παρόλο που ξεκίνησε την θητεία του με ήττα στην έδρα της Νόβι Πάζαρ, στις επόμενες έξι αναμετρήσεις η Ραντνίσκι μέτρησε πέντε νίκες και μια ισοπαλία απέναντι στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι και από μια ανάσα από την ζώνη του υποβιβασμού βρέθηκε έναν βαθμό από τις θέσεις που οδηγούν στα PlayOffs. Η συνέχεια όμως δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς η ομάδα τα τελευταία ματς βρισκόταν σε αγωνιστική πτώση και έκανε τρεις σερί ήττες, με αποκορύφωμα την τελευταία άσχημη εμφάνιση κόντρα στη Μπέογκραντ, οι οποίες την έριξαν ξανά στην ζώνη του υποβιβασμού και ανάγκασαν την διοίκηση να απομακρύνει τον 66χρονο προπονητή. Ο Τάκης Λεμονής φεύγει από την Σερβία και την Ραντνίσκι μετρώντας πέντε νίκες, τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες σε 11 ματς.