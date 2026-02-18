Λεμονής effect στη Σερβία: Από τη ζώνη του υποβιβασμού στη διεκδίκηση οκτάδας με τη Ραντνίσκι Νις

Η επιστροφή του Τάκη Λεμονή στην προπονητική δράση συνοδεύτηκε από άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε τη Ραντνίσκι Νις τον περασμένο Δεκέμβρη, σε μια περίοδο έντονης πίεσης, με την ομάδα χαμηλά στη βαθμολογία και περιορισμένο περιθώριο λαθών.



Το ξεκίνημα δεν ήταν ιδανικό, καθώς στο πρώτο του παιχνίδι γνώρισε την ήττα με 0-1 από τη Νόβι Πάζαρ. Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, η εικόνα της Ραντνίσκι βελτιώθηκε αισθητά. Σε πέντε αγωνιστικές με τον Λεμονή στον πάγκο, ο απολογισμός είναι τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, με συγκομιδή 10 βαθμών. Πρόκειται για αριθμό σχεδόν αντίστοιχο με τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει η ομάδα σε μεγάλο μέρος του πρώτου γύρου.



Οι νίκες επί της Ζελέζ (1-0) και της Ραντνίσκι 1923 (2-1), καθώς και η ισοπαλία 0-0 στην έδρα της Παρτίζαν, ήρθαν απέναντι σε ομάδες της πρώτης οκτάδας. Μοναδική εξαίρεση η Ναπρέντακ, απέναντι στην οποία η Ραντνίσκι επικράτησε με 4-2, δείχνοντας και επιθετική αποτελεσματικότητα.



Βαθμολογικά, η ομάδα της Νις ανέβηκε από τη 16η στη 12η θέση και πλέον βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς μακριά από την πρώτη οκτάδα, με επτά αγωνιστικές να απομένουν.