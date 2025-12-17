Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ολοκληρώνεται την Τετάρτη (17/12). Η 5η στροφή της διοργάνωσης περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες θα διαμορφώσουν την τελική κατάταξη. Η αυλαία πέφτει στις 20.00 στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Μαρκό. Οι Θεσσαλονικείς είναι στη 12η θέση και η ομάδα των Μεσογείων στη 16η.

Οι εντεκάδες

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Μύθου

Μαρκό: Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκίνι, Μιγιενγκά, Ίννος, Καζάου, Μπουσάι, Μεντόζα, Ντέτλερ, Φατιόν, Σεμπά

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ματς στο Athletiko.gr