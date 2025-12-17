Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδος

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ολοκληρώνεται την Τετάρτη (17/12). Η 5η στροφή της διοργάνωσης περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες θα διαμορφώσουν την τελική κατάταξη.



Στις 16.00 στο «Ανθή Καραγιάννη» η 17η της βαθμολογίας Καβάλα θα υποδεχτεί τον 6ο Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.



Στις 18.00 ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης φιλοξενεί τον 13ο Ηρακλή με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.



Η αυλαία θα κλείσει στις 20.00 στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Μαρκό. Οι Θεσσαλονικείς είναι στη 12η θέση και η ομάδα των Μεσογείων στη 16η. Ο αγώνας αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ

«Γεμάτη» δράση είναι η Τετάρτη (17/12) με τις ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη ευρωπαϊκών διοργανώσεων, στοχεύοντας σε σημαντικές νίκες.



Ο Προμηθέας φιλοξενεί τη Ρίτας Βίλνιους στο «Δ.Τόφαλος», σε ένα παιχνίδι που θα κάνει τζάμπολ στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport4.



O Πανιώνιος θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο Eurocup και αντιμετωπίζει την Ουλμ στο κλειστό της Γλυφάδας. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταοδθεί από το Novasports 5.



Το Περιστέρι θέλει να κάνει το 2Χ2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup και υποδέχεται την Ντινάμο Σάσαρι. Το παιχνίδι θα κάνει τζάμπολ στις 20:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.



Η Καρδίτσα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο του BCL κόντρα στη Μάλαγα. Το παιχνίδι θα κάνει τζάμπολ στις 20:30 στην Fernando Buesa Arena και θα μεταδοθεί από CosmoteSport 5.



Ο Άρης ταξιδεύει στο Αμβούργο για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα για το Eurocup. Τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasport 4.



Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που ολοκληρώνει τη δράση των εκπροσώπων της χώρας μας στην Ευρώπη. Ο «δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τη Σπόρτιγκ Λισαβόνας, σε ένα παιχνίδι που θα κάνει τζάμπολ στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2.