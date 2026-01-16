NBA: Ήττα με κάτω τα χέρια για τους Μπακς από τους Σπερς (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς μπορούν να είναι περήφανοι, μονάχα διότι η διαφορά της ήττας τους από τους Σαν Αντόνιο Σπερς δεν ξεπέρασε τους 30 ή και τους 40 πόντους. Η ομάδα του Τέξας τους κέρδισε με το τελικό 119-101, αλλά είχε ήδη ξεμπερδέψει ουσιαστικά, μετά και το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου.

Ο... κατήφορος για τα «Ελάφια» δεν έχει τελειωμό. Από τους αγώνες απέναντι σε ομάδες που διεκδικούν με αξιώσεις τις πιθανότητές τους για κατάκτηση του «Δακτυλιδιού», δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα. Και οι Σπερς ένα τέτοιο σύνολο είναι. Πανίσχυρο και ικανό να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Για τον Γουεμπανιαμά και τους... δικούς του, τα πράγματα ήταν απλά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών λεπτών και κάτι μάλιστα, δεν σκόραραν καν. Κοιτούσαν απλά τους Μπακς να «τρέχουν» ένα 32-13 στην τελευταία περίοδο, πράγμα που φυσικά δεν άλλαξε τίποτα στη ροή του ματς, μιας και οι γηπεδούχοι στο τρίτο δωδεκάλεπτο «πάτησαν» τους φιλοξενούμενους με ένα σερί της τάξης του 40-16! Μάλιστα, βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με 39 πόντους διαφορά.

Double-double ξανά για τον Γάλλο... εξωγήινο, ο οποίος τραυματίστηκε λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, αλλά επανήλθε κι επέβαλε την τάξη. Μία ακόμα φοβερή εμφάνιση για τον Καστλ, καθώς ο περσινός Rookie of the Year του ΝΒΑ συγκέντρωσε 19 πόντους. Τον ακολούθησε ο Φοξ που πρόσθεσε ακόμη 18 και σε συνδυασμό με τους 22 του Wemby, η κατάσταση για το Σαν Αντόνιο απλοποιήθηκε πολύ.

Η κακή επιθετική λειτουργία των Μπακς, που φυσικά έχουν και εσωτερικά προβλήματα, έφερε την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους. Στην Ανατολή, υποχώρησαν πια στο 17-24. Απεναντίας, οι Σπερς στη Δύση τα πηγαίνουν εξαιρετικά. Συγκεντρώνουν 28 νίκες και μόλις 13 ήττες!

Ο «Greek Freak» δεν... έπιασε τους μέσους όρους του στο Frost Bank Center, αλλά ακόμη κι αν το έπραττε, με την εικόνα που παρουσιάζουν οι συμπαίκτες του τίποτα δεν θα άλλαζε. Αναλυτικά η γραμμή στατιστικών του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Σαν Αντόνιο Σπερς:

21 πόντοι (6/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/9 βολές)

5 ριμπάουντ

1 ασίστ

2 κλεψίματα

3 λάθη

Τα Δωδεκάλεπτα: 31-27, 66-53, 106-69, 119-101.

Πηγή: Athletiko.gr