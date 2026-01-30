Πρωτοφανές: Ομάδα του NBA πουλάει εισιτήρια με προσφορά σε ράφια σούπερ μάρκετ

Κατά κοινή ομολογία, το NBA προσφέρει το απόλυτο μπασκετικό υπερθέαμα. Ωστόσο, τα γήπεδα πολλών ομάδων της κορυφαίας διοργάνωσης στον πλανήτη, παραμένουν άδεια.

Στη Νέα Ορλεάνη, ο τηλεοπτικός φακός καταγράφει διαρκώς κενές θέσεις και στο Σακραμέντο, η κατάσταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει, με την κατάσταση στις άδειες κερκίδες να προβληματίζει διαρκώς τη διοίκηση της ομάδας.

Την ίδια στιγμή που οι Πέλικανς πασχίζουν για να βρουν τρόπους, ώστε η ομάδα τους να προσελκύσει περισσότερο κοινό, οι ιθύνοντες των Κινγκς επιστράτευσαν μία πρωτοφανή λύση, για να γεμίσουν τις κερκίδες τους: συνεργάστηκαν με τις μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων.

Εισιτήρια για NBA, δίπλα από τα ράφια με τα τρόφιμα

Εξασφάλισαν συμφωνία με τη δημοφιλή εταιρεία «CostCo», η οποία κατέχει μία σειρά από επιχειρήσεις μαζικής πώλησης σε υπεραγορές και διατηρούν πλέον ξεχωριστό ράφι, στο οποίο προωθούνται αποκλειστικά τα εισιτήρια για τους αγώνες της ομάδας σε τιμές... προσφοράς.

Ανάμεσα στα ράφια με τα τρόφιμα, τα απορρυπαντικά και τα είδη σπιτιού, οι καταναλωτές εντοπίζουν γιγαντοαφίσες του Ράσελ Γουέστμπρουκ, του Ντομάντας Σαμπόνις, ή άλλων πρωταγωνιστών της ομάδας από το Σακραμέντο.

Πρωτοφανής προσφορά, μεγάλη η απήχηση

Η καινοτόμα επιχειρηματική πρακτική της ομάδας από την Καλιφόρνια είχε ιδιαίτερη απήχηση. Η προσφορά που παρείχε στους καταναλωτές της αλυσίδας, εξασφάλιζε στους ενδιαφερόμενους δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός, με τελική τιμή τα 59.99 δολάρια.

Παρά το γεγονός πως οι Κινγκς δεν διεκδικούν την είσοδο στα play offs της δυτικής περιφέρειας, κατόρθωσαν να γεμίσουν τις θέσεις, στις οποίες προσέφεραν είσοδο σε τιμή ευκαιρίας.

Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούσαν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους και με αγορά μέσω διαδικτύου και η πρόσβαση στο γήπεδο αφορούσε αποκλειστικά τον εξώστη «Golden 1 Center».

Η απήχηση της προσφοράς, βέβαια σχετίζεται άμεσα και με τις τιμές στα πιο δημοφιλή γήπεδα της κλειστής λίγκας.

Στην Crypto Arena του Λος Άντζελες, ή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, οι τιμές των εισιτηρίων αγγίζουν κατά μέσο όρο τα 300 δολάρια. Επομένως, δε θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση που οι φίλαθλοι των Κινγκς, έσπευσαν να εξαντλήσουν την εν λόγω προσφορά, εξασφαλίζοντας είσοδο για δύο άτομα, για περίπου 25 ευρώ έκαστος.