Συνέχεια στις ήττες για τους Μπακς: Το «καμπανάκι» έγινε... καμπάνα στη Φιλαδέλφεια

Φιλαδέλφεια 76ers και Μιλγουόκι Μπακς μπήκαν στο παρκέ τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1) προερχόμενοι αμφότεροι από δύο συνεχόμενες ήττες, με το αποτέλεσμα να «σπάει» το αρνητικό σερί της μίας εκ των δύο. Το φαβορί, ωστόσο, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, καθώς οι Σίξερς επικράτησαν με 139-122 στην «Xfinity Mobile Arena».



Τα «Ελάφια», αγωνιζόμενα χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, πάλεψαν όσο τους επέτρεπαν οι δυνάμεις τους, όμως δεν μπόρεσαν να περιορίσουν την επιθετική πολυφωνία των γηπεδούχων. Βρέθηκαν σταθερά πίσω στο σκορ και μόνο για λίγα δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο πλησίασαν σε απόσταση βολής, χωρίς όμως συνέχεια.





Η Φιλαδέλφεια δεν ένιωσε ποτέ πραγματική απειλή, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Πολ Τζορτζ και Τζοέλ Εμπίντ, οι οποίοι δείχνουν σταδιακά να ανεβάζουν στροφές. Ο Τζορτζ πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν, τελειώνοντας το παιχνίδι με 32 πόντους, εννέα τρίποντα, πέντε ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.



Ο Εμπίντ κυριάρχησε στη ρακέτα από νωρίς, φτάνοντας τους 20 πόντους πριν την ανάπαυλα, και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29, χάνοντας για ένα ριμπάουντ ακόμη ένα double-double.



Για το Μιλγουόκι, ο Τέρνερ προσπάθησε να καλύψει το κενό του Αντετοκούνμπο, σημειώνοντας 31 πόντους, όμως η απουσία του Έλληνα σούπερ σταρ αποδείχθηκε καταλυτική. Χωρίς τον ηγέτη τους, οι Μπακς άφησαν εκτεθειμένη την άμυνά τους και οι Σίξερς το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο.