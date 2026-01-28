«Σεισμός» στο NBA: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για ανταλλαγή»

Σταματημό δεν έχουν τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς. Ο σταρ των «Ελαφιών» βρίσκεται ξανά στα «πιτς» μετά από νέο τραυματισμό, με το δημοσίευμα του γνωστού insider Σαμς Σαράνια να βάζει... φωτιά στο ΝΒΑ.

Όπως αναφέρει το νέο δημοσίευμα του Σαράνια, ο Greek Freak είναι έτοιμος να βρει το νέο του σπίτι έως τις 5 Φεβρουαρίου (προθεσμία των ανταλλαγών) είτε στην offseason, υπογραμμίζοντας πως οι Μπακς δέχονται ισχυρές προτάσεις από αντίπαλες ομάδες που θέλουν διακαώς τον Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

«Αρκετές ομάδες έχουν καταθέσει επιθετικές προσφορές στους Μπακς, που έχουν αρχίσει να ακούνε. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι στο Μιλγουόκι είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στο να δεχθούν προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο, ωστόσο, εξηγούν ότι δεν βιάζονται για να αποφασίσουν για το μέλλον του παίκτη τους. Αυτό μπορεί να το κάνουν το καλοκαίρι, αν θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να λάβουν ένα μεγάλο ταλέντο και πολλά draft picks», τονίζει στο ESPN ο Σαράνια.

Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, αφού τραυματίστηκε στην γάμπα στην αναμέτρηση των Μπακς κόντρα στους Νάγκετς στις 24/1, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων έως έξι βδομάδων από τα παρκέ. Τη φετινή σεζόν, ο Greek Freak έχει αγωνιστεί σε 30 αγώνες, μετρώντας 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 0.7 μπλοκ κατά μέσο όρο.