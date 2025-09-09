Ο μισθός που θα είχε σήμερα ο Μάικλ Τζόρνταν στο NBA

Ο Μάικλ Τζόρνταν θεωρείται δικαίως ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς άλλαξε την ιστορία της ομάδας, οδηγώντας την σε έξι κατακτήσεις NBA μέσα σε οκτώ χρόνια. Το όνομά του είναι συνώνυμο της επιτυχίας και το στίγμα που άφησε στο μπάσκετ παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.



Στα τέλη της καριέρας του, ο Τζόρνταν έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της εποχής. Τη σεζόν 1997/98, κατά την οποία κατέκτησε τον τελευταίο του τίτλο με τους Μπουλς, ο μισθός του έφτασε τα 33 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα της δεκαετίας του ’90 και τον έφερνε πολύ μπροστά από κάθε άλλο παίκτη.

Σήμερα, αν το ποσό αυτό προσαρμοστεί στον πληθωρισμό και στις οικονομικές συνθήκες του 2025, θα αντιστοιχούσε σε περισσότερα από 65 εκατομμύρια δολάρια. Ένας τέτοιος μισθός θα καθιστούσε τον Τζόρνταν τον πιο ακριβοπληρωμένο αθλητή στο NBA, ξεπερνώντας ακόμα και τον Στεφ Κάρι, ο οποίος φτάνει τα 59,6 εκατομμύρια. Σε μία εποχή που οι κορυφαίοι σταρ, όπως οι Κάρι, Εμπίντ και Γιόκιτς, κυριαρχούν οικονομικά, ο Τζόρνταν θα διατηρούσε την πρωτοκαθεδρία του και εν έτει 2025.



