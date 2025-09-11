Συνελήφθη ο Τζόναθαν Μότλεϊ - Η θέση της Χάποελ Τελ Αβίβ

Στο «επίκεντρο» βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο Τζόναθαν Μότλεϊ, καθώς ο 30χρονος Αμερικανός, συνελήφθη στη Βουλγαρία από την αστυνομία της χώρας για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν επέστρεψε στο Τελ Αβίβ με την υπόλοιπή ομάδα.

Συγκεκριμένα η Χάποελ Τελ Αβίβ, στην οποία προπονητής είναι ο Δημήτρης Ιτούδης, βρέθηκε στη Βουλγαρία για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της αλλά ο Μότλεϊ, δεν γύρισε πίσω μαζί με την ομάδα λόγω της σύλληψης του με την ομάδα από το Ισραήλ να βγάζει ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα του παίκτη.

הפועל מנצחת 66:108 את בלקן בוטבגראד במשחק הגמר בטורניר ההכנה.



מחר (רביעי) הקבוצה תנחת בארץ בטיסת ארקיע בשעה 14:30 🚩



יאללה הפועל‼️ pic.twitter.com/mR3b3qc2uZ — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) September 9, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο παίκτης θα προσγειωθεί απόψε αφού λάβει την έγκριση του συλλόγου».

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μότλεϊ εμπλέκεται με τις αρχές, αφού και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία ως ύποπτος για σωματική επίθεση.

Εκτός από τον Μότλει δεν ταξίδεψαν με την ομάδα στο Τελ Αβίβ οι Μπόγκνταν Μλαντένοφ (λόγω ασθένειας), Τάι Οντάσι και Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος πριν από μερικές μέρες ολοκλήρωσε την πορεία του στο EuroBasket με την ομάδα της Σερβίας, η οποία αποκλείστηκε από την Φινλανδία.