Οριστικά στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς - Τέλος στα σενάρια αποχώρησης

Το πολύκροτο σίριαλ γύρω από το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Μετά από εβδομάδες έντονων φημών και συζητήσεων για πιθανή αποχώρησή του, οι δύο πλευρές βρήκαν κοινό έδαφος, διατηρώντας τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague στο Μόντε Κάρλο.



Ο Αμερικανός γκαρντ είχε απασχολήσει τόσο ομάδες της EuroLeague όσο και συλλόγους του NBA, κάτι που ενίσχυσε τα σενάρια για ρήξη στις σχέσεις του με το γαλλικό κλαμπ. Η ανησυχία ήταν αισθητή και στο επιτελείο του Βασίλη Σπανούλη, που ανέλαβε φέτος τα ηνία της ομάδας.



H κρίση ξεπεράστηκε και οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν. Ο Τζέιμς εντάσσεται πλέον κανονικά στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, δίνοντας σημαντική ώθηση στους στόχους των Μονεγάσκων.







Mike James will stay with Monaco through the 2025-26 season, per @urbodo 💪🇲🇨



