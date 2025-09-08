Μίτσιτς: «Δεν είχα πρόταση από Παναθηναϊκό, ενδιαφέρθηκαν Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρ και Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς, μετά τον «σοκαριστικό» αποκλεισμό, που γνώρισε με την Εθνική Σερβίας, στρέφει πλέον την προσοχή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη νέα σεζόν της EuroLeague. Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα σε σέρβικο podacast, έλυσε όλες τις απορίες σχετικά με τις καλοκαιρινές φήμες για το μέλλον του. Ο Σέρβος γκαρντ, μιλώντας στο X&O's Chat Podcast, διευκρίνισε πως, παρά τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον προπονητή Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός δεν του κατέθεσε καμία πρόταση, καθώς είχε διαφορετικό όραμα.

Αντίθετα, επιβεβαίωσε το σοβαρό ενδιαφέρον τεσσάρων ομάδων από την Ευρώπη: της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε και της Χάποελ Τελ Αβίβ. Όπως σημείωσε, κάποιες από αυτές δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Επιπλέον, ο Μίτσιτς ανέφερε πως, πριν εξετάσει οποιαδήποτε άλλη πρόταση, μίλησε με τον Ερυθρό Αστέρα, νιώθοντας την υποχρέωση να ακούσει πρώτα την ομάδα του. Ωστόσο, η οικονομική πτυχή της συμφωνίας του με τη Χάποελ, την οποία χαρακτήρισε «συμβόλαιο- ζωής», τον έκανε να σκεφτεί διαφορετικά και να απορρίψει την πιθανότητα επιστροφής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Είχα ήδη ξεγράψει το NBA στο μυαλό μου, αλλά αυτή η ανταλλαγή αποδείχθηκε σπουδαία επειδή μου έφερε περίπου 15 ημέρες ανακούφισης. Πολλές ομάδες από την Ευρώπη άρχισαν να θέτουν κάποιες προθεσμίες για μένα. Όσο για την προσφορά από την Ευρώπη, πραγματικά δεν είχα πρόταση από τον Παναθηναϊκό επειδή έχουν διαφορετικό όραμα. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον προπονητή Αταμάν. Ισχύει λίγο πολύ και για τις άλλες ομάδες. Κάποιες οικονομικά δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτήν την κούρσα. Οι τέσσερις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν, ήταν η Ρεάλ, η Χάποελ, ο Ολυμπιακός και η Φενερμπαχτσέ. Πρέπει να αναφέρω ότι μίλησα πρώτα μαζί τους επειδή ένιωσα την επιθυμία να επιστρέψω, αλλά επειδή κάνω συμβόλαιο, έπρεπε να σκεφτώ διαφορετικά”.